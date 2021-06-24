AFYONKARAHİSAR - Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hüseyin A. idaresindeki 06 BKZ 113 plakalı otomobil, Sandıklı-Şuhut kara yolu Başören köyü yakınlarında, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy