Afyonkarahisar'da uçuruma düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da uçuruma düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da uçuruma düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 ZF 867 plakalı otomobil, Çay-Yarıkkaya kara yolunun 2. kilometresi Baraj mevkisinde, iniş eğimli ve virajlı yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçtaki Onur Adıgüzel hayatını kaybetti, Muhammet Kenç (21), Fırat Aydemir (18), Cemal Avcı (24) ve Durmuş Adıgüzel (23) yaralandı. Yaralılar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Cemal Avcı, Muhammet Kenç ve Fırat Aydemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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