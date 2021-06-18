Afyonkarahisar'da uçurtma şenliği yapıldı
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Afyonkarahisar'da uçurtma şenliği yapıldı

Afyonkarahisar'da uçurtma şenliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Belediyesince, düzenlenen 34'üncü geleneksel uçurtma şenliğinde dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Afyonkarahisar Belediyesince, düzenlenen 34'üncü geleneksel uçurtma şenliğinde dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

Zafer Kent Ormanı'ndaki etkinlikte, 70 çocuk, 'en güzel uçurtma' ve 'en güzel uçan uçurtma' dallarında dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Jüri tarafından değerlendirme sonucunda, 'en güzel uçurtma dalında' birinci Emine Naz Özkan, ikinci Ayfer Ecrin Socun, üçüncü ise Muhammet Akkent oldu.

En güzel uçan uçurtma dalında ise birinciliği Halil İbrahim Başkurt, ikinciliği Yiğit Efe Külcüoğlu, üçüncülüğü ise Yusuf Bursalıoğlu elde etti.

Etkinliğe katılanlara Afyonkarahisar Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Yarışmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Sanat Akademisi Müzik Grubu, konser verdi.

Etkinliğe Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Ertürk, davetliler ve çocuklar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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