Afyonkarahisar'da ücretsiz yüzme kursları başlıyor
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Afyonkarahisar'da ücretsiz yüzme kursları başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Afyonkarahisar'da Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yeniden başladı.

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Afyonkarahisar'da Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir ara verilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi yeniden başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Türkiye genelinde başlayan proje kapsamına Afyonkarahisar'da geçen yıl 8 bin kişi yüzme öğrendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda başlayacak olan yüzme eğitimlerinden isteyen tüm vatandaşlar faydalanabilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deneyimli antrenörler eşliğinde ücretsiz verilen kurslara katılmak isteyenlerin gerekli müracaatları yaptıktan sonra belirlenen gün ve saatlerde eğitimlerden faydalanabileceği kaybedildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ücretsiz yüzme kursları başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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