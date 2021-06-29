Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı

Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz GSB Spor Okulları düzenlenen törenle start aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz GSB Spor Okulları düzenlenen törenle start aldı.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, spor salonlarını kapılarını gençler için sonuna kadar açtıklarını söyledi. Dereci konuşmasına şöyle devam etti:

"Spor genel müdürlüğümüzün de kuruluş yıl dönümüne denk gelen ve her yıl büyük bir coşkuyla açtığımız GSB spor okullarına bu sene toplamda 16 branşta 31 antrenör ile 6 bin 900 sporcuya hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. İki ay sürecek olan çalışmalarımız ile çocuk ve gençlerimize en iyi eğitimi vermek, kurumumuzun en önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Çok fazla gence ulaşmak ve daha fazla yüreklere dokunmak için, devletimiz tarafından Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, ilimizde de yeni tesisler inşa edilmekte ve hemşehrilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar, Valimiz Gökmen Çiçek'in ilimize atanması ile birlikte milletvekillerimizin de desteği ile spor alanında çok büyük yatırımlar yapılmış ve tesis sayılarımız ciddi manada artmıştır. Böylelikle çok daha fazla gence ulaşılması sağlanmıştır." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Brad Pitt Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mert Müldür Burak Elmas Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da ücretsiz spor okulları açıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:37:14. #1.14#

title