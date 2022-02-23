Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye "Yılın İşadamı" ödülü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye

Afyonkarahisar'da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, "Yılın İşadamı" unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar'da titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve uçak parçaları üreten işadamı Önder Artuk, "Yılın İşadamı" unvanı ödülü aldı.

Afyonkarahisar'da bölgesel olarak yayın yapan aktüel bir derginin bu yıl 4.'sünü düzenlediği ödül töreninde Afyonkarahisar'ın işadamı ödülü de sahibi buldu. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde titanyumdan eklemeli imalat yöntemi ile savunma sanayi ve medikale parçalar üreten Önder Artuk, düzenlenen gecede Yılın İşadamı Ödülü'ne layık görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da uçak parçaları üreten girişimciye Yılın İşadamı ödülü

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Uçak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title