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Afyonkarahisar'da TYP kapsamında işe alınacak personel, dijital kura çekimi ile belirlendi

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da TYP kapsamında işe alınacak personel, dijital kura çekimi ile belirlendi

Afyonkarahisar'da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından işe alınacak temizlik görevlileri, noter huzurunda dijital kura çekimi ile belirlendi.

Afyonkarahisar'da Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında İşkur tarafından işe alınacak temizlik görevlileri, noter huzurunda dijital kura çekimi ile belirlendi.

Afyonkarahisar İŞKUR İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında okulların temizliği ile ilgili il genelinde 274 kişi işbaşı yaptırılacak.

Afyonkarahisar merkezinde işe alınacak 167 temizlik görevlisi alımı için 2 bin 117 kişi başvuru yaptı.

11 Ekim'de işe başlayacak temizlik görevlilerinin belirlenmesi için Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Merkezi salonunda Afyonkarahisar 6. Noter Katibi Cemile Çot, tarafından kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi, Türkiye Noterler Birliğinin dijital kura programı ile gerçekleştirildi. Sistem tarafından yapılan kura ile 167 asil temizlik görevlisi ile 100 yedek temizlik görevlisi belirlendi.

Kura çekimi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya kanalından canlı olarak yayınlandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Erdem Gülcü, kura çekimi öncesi yaptığı açıklamada, haftalık çalışma sürelerinin 45 saat olduğunu söyledi.

Günlük çalışma saatinin 7,5 saat olarak belirlendiğini ifade eden Gülcü, "Kura neticesinde oluşacak listede adayları belirlemek üzere önce SGK sorgulamalarını yapacağız, daha sonra da hane geliri tespitleri yapılacak. En son GBT sorguları neticelendikten sonra katılımcı listemiz kesin halini alacak. Bu kesin halini aldıktan sonra arkadaşlarımız görevlerine başlayacak." dedi.

Afyonkarahisar'da TYP kapsamında işe alınacak personel, dijital kura çekimi ile belirlendi

Afyonkarahisar'da TYP kapsamında işe alınacak personel, dijital kura çekimi ile belirlendi

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
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