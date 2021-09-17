Afyonkarahisar'da TYP kapsamında 274 temizlik görevlisi alınacak

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Afyonkarahisar il genelinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında toplam 274 kişi 9 ay süreyle istihdam edilecek ve başvurular 20-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Afyonkarahisar İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde TYP Kapsamında okullarda temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek kişi sayıları ve tarihler belli oldu. İl genelinde 274 kişinin temizlik görevlisi olarak okullarda istihdam edileceği öğrenilirken bunun 167'si kent merkezinde diğerleri ise ilçelerde görev yapacak. 20 Eylül tarihinde başlayacak başvurular 24 Eylül'de sona erecek. İş-Kur aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilmesinin ardından 28 Eylül tarihinde noter huzurunda çekilecek kurayla görev yapacak kişiler belirlenecek. Kura çekilişi youtube platformu üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Kurayla belirlenen kişiler 11 Ekim 2021 tarihinde işe başlayacak ve 30 Haziran 2022 tarihine kadar çalışacak. - AFYONKARAHİSAR