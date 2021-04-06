Afyonkarahisar'da turizme yönelik "Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi" başladı
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Afyonkarahisar'da turizme yönelik "Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi" başladı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da turizme yönelik 'Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Uzmanlık Eğitimi' başladı

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi ve Ankara Rehberler Odası iş birliğiyle "Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Eğitimi" programı başladı.

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Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Turizm Fakültesi ve Ankara Rehberler Odası iş birliğiyle "Frigya Bölgesi ve Savaş Alanları Eğitimi" programı başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, yaptığı açıklamada, Vali Gökmen Çiçek önderliğinde başlattıkları eğitim programıyla kentin turizmini geliştirmeyi ve turizm potansiyelini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tanır, eğitim programının ayrıca büyük bir turizm potansiyeli taşıyan Afyonkarahisar'ın seyahat acentelerinde doğabilecek rehber ihtiyacını sağlamada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Eğitim programı, 4 gün interaktif ve 2 gün uygulamalı olarak yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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