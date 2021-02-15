Afyonkarahisar'da tünelde seyir halindeki otomobil yandı
Afyonkarahisar'da tünelde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'da tünelde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çağlayan Kılınç'ın kullandığı 06 NT 601 plakalı otomobil, Karahisar Tüneli'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Kılınç ve kızının araçtan çıkmasının ardından araç adeta alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle polis ekipleri tüneli araç geçişine kapattı.
Yangının söndürülmesinin ardından tünel tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekiciyle tünelden çıkarılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer