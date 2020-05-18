Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü
Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü (1)AFYONKARAHİSAR'da bir inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi.
18.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:18
Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü (1)
AFYONKARAHİSAR'da bir inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Ali Elek (70) yaşamını yitirirken, diğer işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.
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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-
Kaynak: DHA