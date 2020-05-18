Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü (1) Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü (1)AFYONKARAHİSAR'da bir inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi.

Afyonkarahisar'da tünel kazısında göçük: 1 ölü (1)

AFYONKARAHİSAR'da bir inşaatta tünel kazıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçiden Ali Elek (70) yaşamını yitirirken, diğer işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

Kaynak: DHA