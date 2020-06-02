Afyonkarahisar'da tüfekle vurulan kişi yaralandı Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da çıkan tartışmada tüfekle vurulan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Fatih Mahallesi Taş Ocakları Caddesi'nde, bilinmeyen bir neden dolayısıyla Y. T. ile U.K. ve H.S. tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.K, yanındaki tüfekle Y. T.'ye ateş ederek sırtından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Y.T, ambulans ile Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan U.K. ile H.S'yi kısa sürede yakalayarak suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U. K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA