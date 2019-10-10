Afyonkarahisar'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

10.10.2019 14:26

Afyonkarahisar'da Dumlupınar Bilim Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul bahçesinde açılan fuarda, merkezde çalışma yapan öğrencilerin hazırladığı sosyal bilgilerden, robotik kodlamaya, fen bilimlerinden matematiğe kadar 20 proje yer aldı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, fuarın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim ve sanat çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Fuarda 20 projenin sergilendiğini dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Burada Türkiye failine katılan ve derece alan projelerimiz de sergileniyor. Amacımız öğrencilerimizin proje tabanlı öğrenmelerini sağlamak, yaratıcılıklarını geliştirmek ve hayal gücünü arttırmak. Çocuklarımızı yenilikçiliğe yönlendirmek istiyoruz. Üretime yönelik çalışmalarını desteklemek amaçlanıyor."

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş de, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencileri için proje tabanlı çalışmalara destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA