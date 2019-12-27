Afyonkarahisar'da trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü

27.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:36

Afyonkarahisar'da minibüs sürücüsünün, tren geçeceği için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söktüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitteki bariyer, tren geçeceği için otomatik olarak kapandı.

Hemzemin geçitte trenin geçişini beklemek istemeyen içinde yolcu bulunan minibüsün şoförü, kapanan bariyeri açmaya çalıştı. Sürücü, açamadığı otomatik güvenlik bariyerini sökerek kenara attı.

Diğer sürücülere de "geçin" işareti yaptı

Yolun açılmasının ardından sürücü, diğer sürücülere de hemen geçmeleri için elini salladı.

Ardından ismi henüz öğrenilemeyen minibüs sürücüsü, aracıyla hemzemin geçitten yoluna devam etti. Yaşananlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA