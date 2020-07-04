Afyonkarahisar'da traktör devrildi: 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
04.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:53
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Ömer Ulusoy (67) idaresindeki 03 LF 485 plakalı traktör, Sandıklı-Kuyucak köyü kara yolunun 3. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, traktör sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sandıklı Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Ulusoy, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA