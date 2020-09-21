Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
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Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
21.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:26

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesindeki trafik kazasında 2 kardeşin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Gözaltındaki sürücü Ekrem S, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Ekrem S. idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobil, 18 Eylül'de Çobanlar-Bolvadin kara yolu Kocaöz beldesi kavşağında, karşı istikametten gelen Berat (19) ve İsmail Manav'ın (28) bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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