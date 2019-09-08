Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

08.09.2019 23:08
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 32 EY 686 plakalı otomobil, Dinar-Uluköy kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, Mehmet D. ile Hürü K. (50) Selvi D. (61) Selahattin D. (16) Yusuf D. (14) ve Zeliha Y. yaralandı.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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