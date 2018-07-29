Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Düğün konvoyundaki Mesut Keskin (28) yönetimindeki 42 EH 286 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Keskin ile araçta bulunan Şerife, (25) Fatma, (17) Hasan Efe (8) ve Faruk Eren Keskin (3) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.