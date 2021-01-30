Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
30.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:24
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilal Karatepe (42) idaresindeki 20 ZE 592 plakalı kamyonet, Bayat ilçesi Çukurkuyu köyü mevkisinde, buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Kazada, sürücü Karatepe, araçtaki Çiğdem (38) ile Fadime Nur Karatepe (16) yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay