Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Karaaslan (36) idaresindeki 20 AK 524 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 85. kilometresinde Ballık köyü kavşağında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Zekiye Karaaslan (34) ve Kaan Aslan (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü Hüseyin Karaaslan ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA