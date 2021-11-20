Afyonkarahisar'da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı - Haberler
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Afyonkarahisar'da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucunda 9 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucunda 9 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sularında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Derebağköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette önünde seyreden H.H.U. idaresindeki 03 KV 844 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevre trafik önlemini alırken 112 ekipleri de olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza sonucu, traktör sürücüsü H.H.U ile 03 ACF 958 plakalı hafif ticari araç sürücüsü M.Ö, yolcu olarak bulunan E.Ö. (45), C.Ö. (22), F.Ö.(23), S.Ö.(24) isimli şahıslar ile A. A Ö.(12), A.Ö. (6), T. Ö. (6) isimli çocuklar yaralandı.

112 sağlık ekipleri tarafından Bolvadin Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 3'ü Afyon Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı

Afyonkarahisar'da trafik kazası 3'ü çocuk 9 yaralı

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