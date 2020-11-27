Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı

27.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:57
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada alkollü oldukları belirtilen 2 kişi hafif yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada alkollü oldukları belirtilen 2 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre; olay dün akşam 20: 00 sularında Afyonkarahisar stadyum kavşağında meydana geldi. 03 UT 911 plakalı araç sürücü Ali T.'nin (21) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç takla atarak durabildi. Çevrede bulunan araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre trafik güvenliğini alırken 112 ekipleri de araç sürücü Ali T. ile araçta bulunan Fahriye A. (22)'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürüldü.

Yaralı Ali T. ile Fahriye A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yapılan testlerinde ise alkollü oldukları belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Uzun süredir gündemde değildi! Erdoğan çılgın projesiyle ilgili çok net konuştu
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika | D-650 karayolunda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Çine'de trafik kazası: 2 yaralı
Çine'de trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 14:57:35. #1.15#
title