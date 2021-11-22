AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Haberler
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AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan Öznur İnan, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan Öznur İnan, Afad ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Erenler mahallesinde meydana gelen kazada Öznur İnan kulandığı 32 GD 841 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetin kaybedip savruldu. Yol kenarındaki bordür taşına çarparak devrilen otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü İnan, otomobilde sıkıştı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle İnan, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İnan, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

AFYONKARAHİSAR'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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