Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 yaralı
04.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:07
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bahri Çağlar (60) idaresindeki 52 EK 728 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kılıçarslan beldesindeki trafik ışıklarında sağanak dolayısıyla yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Nursel Çivici Çağlar, (59) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA