Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay, Gümüşket Kavşağı'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.U. (30) idaresindeki 34 LD 0302 plakalı tır, kent merkezi Çevre Yolu Gümüşkent Kavşağı'nda, Hamza Çifçi (44) yönetimindeki 64 DK 128 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Özlem (36) ve İsmail Çifçi (12), Miyase (53) ve Melike Koyun (27) ile İlayda Hivran (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Melike Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır sürücüsü H.U.'yu gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa