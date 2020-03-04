Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü - Haber

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

04.03.2020 04:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 04:52
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Halil Gürdal (27) idaresindeki 32 NB 472 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 64. kilometresinde Yunus İ. yönetimindeki 03 LP 073 plakalı patates küspesi yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Gürdal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler