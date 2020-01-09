Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

09.01.2020 07:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 07:08
Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağıya devrilerek yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü Akgök, olay yerinde öldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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: Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
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