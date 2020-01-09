Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağıya devrilerek yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü Akgök, olay yerinde öldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.