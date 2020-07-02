Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
02.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:48
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Özaydın (54) idaresindeki 03 DC 803 plakalı traktör, Sandıklı-Hocalar kara yolu Çevrepınar köyü civarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ali Özaydın yaralandı. Traktörde bulunan Mustafa Akkuş (68) ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA