Afyonkarahisar'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
01.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:54
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Hüseyin D. yönetimindeki 34 FC 4430 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yürüyen Sabri Yalçın'a (57) çarptı.
Yalçın, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.
Kaynak: AA