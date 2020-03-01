Afyonkarahisar'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

01.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:54
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın ilçesinde tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Hüseyin D. yönetimindeki 34 FC 4430 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda yürüyen Sabri Yalçın'a (57) çarptı.

Yalçın, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kaçan tır sürücüsü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.

Kaynak: AA

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