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AFYONKARAHİSAR - Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

AA - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden yaşlı adamı yaraladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden yaşlı adamı yaraladı.

Mehmet U. (30) idaresindeki 42 Z 2221 plakalı tır, Çobanlar Kavşağı'nda Ali Palıt (22) yönetimindeki 78 BC 026 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bisikletini tamir eden Ahmet Karakulak'a (68) vurdu.

Yaralanan Karakulak, ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakulak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri tır sürücüsü Mehmet U'yu gözaltına aldı.

Öte yandan tırın otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde hızla kavşağa giren tırın, otomobile çarptığı görülüyor. Savrulan otomobil yol kenarındaki bisikletini tamir eden kişiye çarpıyor.

AFYONKARAHİSAR - Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR - Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR - Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR - Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden kişiyi yaraladı

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