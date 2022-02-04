Afyonkarahisar'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Cemal Karagüven idaresindeki 03 EY 213 plakalı minibüs, Bolvadin-Emirdağ karayolu Otogar Kavşağı'nda, Hamdi Kırıcı yönetimindeki 47 ABM 294 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Karagüven ile minibüste bulunan Yusuf Demirörs yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan dolayı belirli bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeninden trafiğe açıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel