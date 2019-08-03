Afyonkarahisar'da tır otomobillere çarparak devrildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, freni patlayan un yüklü tır, ilçe merkezindeki kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak devrildi.

Halit Akkoyun (52) yönetimindeki 26 EU 864 plakalı un yüklü tır, freninin patlaması üzerine, Park kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 34 JJ 0493, 22 AK 316, 06 EE 687, 06 FM 5772, 42 CES 88 ve 48 V 1877 plakalı otomobiller ile trafik ışığı direğine çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Akkoyun hafif şekilde yaralanırken, tırın içerisindeki unlar yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın çarptığı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaza anı ise MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, freni patlayan tırın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller ile trafik ışığı direğine çarparak devrilmesi görülüyor.

Kaynak: AA