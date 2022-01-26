Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.U. (30) idaresindeki 34 LD 0302 plakalı tır, Çevre Yolu Gümüşkent Kavşağı'nda, Hamza Çifçi (44) yönetimindeki 64 DK 128 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Özlem (36) ve İsmail Çifçi (12), Miyase (53) ve Melike Koyun (27) ile İlayda Hivran (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Melike Koyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır sürücüsü H.U'yu gözaltına aldı.