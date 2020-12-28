Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

28.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:14
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Dinar-Çay kara yolu Akçaköy mevkisinde Musa Aytar (48) yönetimindeki 40 DE 080 plakalı tuğla yüklü tır ile Ali Sarıtaş'ın (25) kullandığı 03 F 2301 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü ile araçta bulunan Ferdi Sarıtaş (22) ve Abdullah Akbaba (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar 112 ekiplerince çıkarılarak Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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