Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
02.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:48
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
N.A. idaresindeki 06 DD 9919 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Toprak Mahsulleri Ofisi Kavşağı'nda, Osman Kalkan'ın (75) kullandığı 03 LE 350 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kalkan, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü N.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy