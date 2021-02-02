Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

02.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:48
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

N.A. idaresindeki 06 DD 9919 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Toprak Mahsulleri Ofisi Kavşağı'nda, Osman Kalkan'ın (75) kullandığı 03 LE 350 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kalkan, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü N.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Didem Kınalı Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu İlhan Cavcav Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Darbe İzmir Milli Myanmar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 15:48:36. #1.16#
title