Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28.01.2021 20:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 20:44
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

S.B. (52) idaresindeki 38 YU 757 plakalı tır, Suvermez köyü kavşağında Ahmet Kilci (73) yönetimindeki 03 HA 044 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma Kilci (57) yaralandı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Kilci, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Cemal Hünal Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 20:44:31. #1.15#
title