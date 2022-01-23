Afyonkarahisar'da tipi nedeniyle mahsur kalan otobüsteki 40 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündeki 40 kişiyi, kaymakamlık ve belediye ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündeki 40 kişiyi, kaymakamlık ve belediye ekipleri kurtardı.

Emirdağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu ilçede, gelen çağrı üzerine harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Topdere mevkisinde mahsur kalan yolcu otobüsündekilere ulaştı.

Belediye görevlilerince, araçtakilere sıcak yemek ve battaniye dağıtıldı. Otobüste bulunanlar daha sonra Emirdağ'da misafir edilirken, yolcu otobüsü de güvenli bölgeye alındı.

Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yolda kalan otobüse ulaşıldığını belirterek, "Yolcular üşümesin, çocukları hasta olmasın diye tüm personel, ellerinde sıcak yemekler, içecekler, battaniyeler ile hazır kıta otobüsün başında bekleyip yemek dağıttı. Yolcular misafir edilip, araç güvenli bir alana götürüldü. Devlet işte burada, vatandaşının en ihtiyaç duyduğu anda yanında." ifadelerini kullandı.