Afyonkarahisar'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı'na katıldı.

Çiçek, termal bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın tıbbi ve aromatik bitkiler açısından çok zengin bir kent olduğunu, her ilçenin farklı alternatif ürünler yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğü öncülüğünde bitkisel üretim konusunda bir komisyonun kurulduğunu dile getiren Vali Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu konuda kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza yapılacak çalışmalarda marka oluşturmak için tam destek vereceğiz. Kurulan komisyonun da Afyonkarahisar'a yenilikler yaşatmasını istiyoruz. Son zamanlar Dinar ilçemizde bir lavanta bahçesi kuruldu. Kaymakam ve belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Bütün ilçelere bu konuda destek olacağız."

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise Afyonkarahisar'da 300'e yakın endemik bitki türünün bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyada tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı inanılmaz derecede arttı. Son yıllarda sentetik olarak üretilmiş, sıklıkla kullandığımız ucuz ilaçlardan artık biyoteknolojik ilaçlara doğru bir yönelim var. Sadece bizde değil, tüm dünyada geleneksel yöntemlere de bir geriye dönüş var. İnsanların yüzde 80'i hayatının bir aşamasında en azından geleneksel tamamlayıcı tedavileri kullanmış veya kullanmaya devam ediyor. Dünyada 150 milyar dolarlık bir tıbbi aromatik bitki pazarı var. Biz endemik türler açısından çok zengin ve birçok tıbbi aromatik bitkinin ham madde tedarikçisi olmamıza rağmen bu paydan sadece yüzde bir alabiliyoruz."

Okumuş, ilerleyen süreçte de Afyonkarahisar'da tıbbi ve aromatik bitkiler için borsa kurulması çalışması yapacaklarını ifade etti.

Toplantıya, Çiçek ve Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, daire müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Afyonkarahisar'da Tıbbi Aromatik Bitkiler Değerlendirme, Geliştirme ve Organizasyon Komisyon Toplantısı yapıldı - Haberler
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