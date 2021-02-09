Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

09.02.2021 10:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:54
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen A.Z.M.A'nın Afyonkarahisar'da bulunduğunu tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde düzenlediği operasyonla Irak uyruklu A.Z.M.A'yı evinde gözaltına aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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