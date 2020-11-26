AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan iki zanlı adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay