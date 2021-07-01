AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da teröre destek verdiği suçlamasıyla polisin operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da teröre destek verdiği suçlamasıyla polisin operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'terörizmin finansmanı' ve 'kara para aklama' faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne destek verdiği tespit edilen M.A. ve Y.H.'yi 29 Haziran günü saat 07.00'de düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Suriye vatandaşı M.A. ile Suriye vatandaşıyken Türk vatandaşlığına geçen Y.H., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SULTANAHMET'TEKİ CANLI BOMBA SALDIRISINA BAKAN MAHKEME: SALDIRI VAHAMET BOYUTUNDADIR
Son dakika: 12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SULTANAHMET'TEKİ CANLI BOMBA SALDIRISINA BAKAN MAHKEME: SALDIRI VAHAMET BOYUTUNDADIR
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
Son dakika: MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MİT'in Süleymaniye'deki operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Diego Şenol Güneş Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR'DA TERÖR OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:34:36. #1.15#

title