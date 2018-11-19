Afyonkarahisar'da Terör Operasyonu

Afyonkarahisar'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı ilçesinde, terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla S.Y, A.G. ve N.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 33 adet fişek ve çeşitli doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.