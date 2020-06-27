Afyonkarahisar'da termal oteller temmuzda açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afyonkarahisar'da termal oteller temmuzda açılıyor

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan termal oteller, normalleşme süreciyle temmuz ayında yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar'da termal oteller temmuzda açılıyor
27.06.2020 08:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:11

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan termal oteller, normalleşme süreciyle temmuz ayında yeniden açılmaya hazırlanıyor. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, termal otellerin Güvenli Turizm Sertifikası almak için tüm işlemleri yaptıklarını belirterek, "Müşterilerimizin sağlıklı ve huzurlu tatili için hazırlıklarımızı tamamladık. Güvenlik ve sağlık açısından misafirlerimizin huzurunu sağlayacak tüm önlemlerimiz alındı. Biz hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını sonrasında müşteri alımlarını 16 Mart'ta durduran Afyonkarahisar'daki termal oteller, temmuz ayı ortasında tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından gerekli başvurularını tamamlayarak sertifikalarını alan oteller hizmet vermek için son hazırlıklarını yapıyor. Kentte 19 Haziran itibarıyla 1 otel hizmet vermeye başlarken, diğer otellerin ise temmuz ayı başından itibaren 15 Temmuz'a kadar açılacağı bildirildi.

'15 TEMMUZ'A KADAR TÜM OTELLERİMİZ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK'Afyonkarahisar'daki termal otellerdeki son duruma ilişkin bilgiler veren ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, "Güvenli Turizm Sertifikası almak için 5 yıldızlı termal otellerimiz başta olmak üzere tüm otellerimiz başvurularını yaptı. Bazı otellerimiz sertifikalarını alarak hizmet vermek için hazır hale geldi. Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan bir 5 yıldızlı otelimiz de otelini 19 Haziran tarihi itibariyle açarak hizmet vermeye başladı. Diğer otellerimiz ise temmuz ayı başından itibaren 15 Temmuz'a kadar otellerini hizmete açacak" dedi.YKS VE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ETKİLİ OLDUOtellerin temmuz ayında açılması yönündeki kararın nedenini de açıklayan Gümüşhan, "Bildiğiniz gibi hafta sonunda YKS olarak da bilinen üniversiteye giriş sınavları var. Sınav nedeniyle de 2 günlük sokağa çıkma yasağı yürürlükte olacak. Otel işletmecileri olarak misafirlerimizin de bu konuları öngörerek tatil planını erteleyeceğini düşünerek otellerimizin açılış tarihini temmuz ayı başı olarak planladık" diye konuştu.'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'Afyonkarahisar'da bulunan tüm oteller olarak hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Ali Gümüşhan, şöyle devam etti: "Müşterilerimizin sağlıklı ve huzurlu tatili için hazırlıklarımızı tamamladık. Güvenlik, sağlık açısından misafirlerimizin huzurunu sağlayacak tüm önlemlerimiz alındı. Gelecek olan misafirlerimizin dikkat etmesi gereken konu ise maske, mesafe ve kişisel hijyen olacak. Bu konularla ilgili olarak personellerimize gerekli eğitimleri de verdik. Biz hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi çok özledik ve onları Afyonkarahisar'a bekliyoruz."'SEKTÖR OLARAK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK VE SAĞLIKTIR'Konaklama için misafirlerden çok arama geldiğini belirten Ali Gümüşhan, "Misafirlerimiz telefon yoluyla çok arama yapıyorlar, soruyorlar ancak gerçekleşme oranı çok düşük. Bunun nedeni de yeni normalleşme sürecinde herkesin bazı çekinceleri var. 'Otele gittiğimizde rahat edebilir miyiz?', 'Otel gerekli güvenlik tedbirlerini aldı mı?', 'Herhangi bir hastalık olur mu?' gibi endişeleri var haklı olarak. Bizler de misafirlerimize bu konuda bilgileri aktarıyoruz. Otellerimiz için almış olduğumuz Güvenli Turizm Sertifikası kurumlar tarafından yapılan denetlemelerle verildi ve bundan sonra da denetimleri devam edecek. Sektör olarak bizim önceliğimiz güvenlik ve sağlıktır. Bu nedenle misafirlerimiz tereddüt etmeden tesislerimize gelebilirler" dedi.'TEMMUZ AYININ İKİNCİ HAFTASINDA YOĞUNLAŞMA OLACAK'

Yurt içindeki tur operatörleriyle otellerin anlaşmalarının mevcut olduğunu da aktaran Gümüşhan, "Yurt içi tur operatörleriyle var olan anlaşmalarımız doğrultusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Tabii ki yaz dönemi olduğu için turizm acenteleri performanslarını güney ve Akdeniz'e çevirdi. Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimizin çoğu acentelerin dışında olan ve kendisi gelen misafir grubuydu. Şu an telefonlar çalıyor ve her gün sayısı da artıyor. Zannediyorum ki temmuz ayının ikinci haftasından itibaren yoğunlaşma olacak. Tabii bizim gurbetçi vatandaşlarımız da bu dönemde tercihini Afyonkarahisar'dan yana kullanması durumunda doluluk oranımız yükselecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında Haber
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
Türkiye'de gerçekleşti: Dünyanın ilk başarılı rahim nakli hastası bebeğini kucağına aldı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, Rapid Bükreş'in kulüp başkanı oldu
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
Prens Harry ve Meghan Markle, eski çete üyelerinin kurduğu fırında ekmek pişirdi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
30 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Liverpoollu taraftarlar ve futbolcular doyasıya eğlendi
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da termal oteller temmuzda açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 08:31:40. #1.15#
title