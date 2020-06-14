Afyonkarahisar'da termal oteller heyecanla müşterilerini bekliyor
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Afyonkarahisar'da termal oteller heyecanla müşterilerini bekliyor

Afyonkarahisar'da termal oteller heyecanla müşterilerini bekliyor Zafer Turistik Otelciler ve işletmeciler Dernek Başkanı Ali Gümüşhan: "Kar amacı gütmeden sezonu geçireceğiz" Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle düzenleme yapan 5 yıldızlı termal oteller, 20 Haziran...

14.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:52

Afyonkarahisar'da termal oteller heyecanla müşterilerini bekliyor

Zafer Turistik Otelciler ve işletmeciler Dernek Başkanı Ali Gümüşhan:

"Kar amacı gütmeden sezonu geçireceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle düzenleme yapan 5 yıldızlı termal oteller, 20 Haziran tarihi itibariyle misafir kabul etmeye başlayacak.

Afyonkarahisar'da termal oteller oda, bahçe ve salonlarını sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yeniden düzenledi. 5 yıldızlı termal oteller 20 Haziran tarihi itibariyle rezervasyon almaya başladı. Korona virüs nedeniyle 3 ay boyunca kapalı kaldıktan sonra bir dizi önlem alarak rezervasyon taleplerini karşılamaya başlayan termal oteller 'Güvenli Turizm Belgesi' için de başvurularını yapıyor. Denetimleri tamamlanan 2 otel belgesini alırken diğerleri de denetim sürecinde. Otel girişinden başlayan 'Covid-19' tedbirleri misafirlerin konaklama yaptığı süre boyunca devam edecek.

"Misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz"

Zafer Turistik Otelciler ve işletmeciler Dernek Başkanı Ali Gümüşhan yaptığı açıklamada, 20 Haziran tarihi itibariyle misafir kabul etmeye başlayacaklarını söyledi. Gümüşhan, "Afyonkarahisar'daki tüm otellerimiz 'Güvenli Turizm Belgesi' için ilgili kuruluşlara başvurularını yaptılar. Bazı otellerimiz belgelerini bu hafta aldı. 5 yıldızlı otellerimizin tamamı 20 Haziran tarihi itibariyle misafirlerini kabul etmeye başlayacak. Misafirlerimizi Afyonkarahisar'ımızda ağırlamaya başlayacağız. Uzun bir süre oldu, misafirlerimizi heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kar amacı gütmeden sezonu geçireceğiz"

Bu sezon kar amacı gütmeden sağlıklı bir sezon geçirmek istediklerinin altını çizen Gümüşhan, tüm otellerin hazırlıklarnı yaptıklarını kaydederek, "Tabi ki bütün otellerimiz tadilatlarını ve yenilemelerini yaptılar. Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeye göre tüm önlemler alındı. Buradaki hedefimiz gelen misafirlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde ağırlamak. Bu yıl çok büyük kar amacı gütmeden sağlıklı turizm yapmak. Şuan hazır bir şekilde heyecanla misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Öte yandan tüm otellere gelen misafirlerin ateşi ölçülürken bavulları da dezenfekte edikten sonra içeri alınacaklar.

Afyonkarahisar'da termal oteller heyecanla müşterilerini bekliyor

Kaynak: İHA

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