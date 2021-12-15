Afyonkarahisar'da telefon ve internet kablosu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde telefon ve internet kablosu çaldıkları iddiasıyla jandarmaya davet edilen iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dombay köyünde Türk Telekom'a ait telefon ve internet kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırma ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtlarındaki incelemede kablo hırsızlığını gerçekleştiren aracı tespit etti.

Araçtaki şüpheliler A.D. ile S.D'nin çaldığı 60 kilogram kabloları Isparta'daki hurdacı A.Y'ye 5 bin 300 liraya sattığı belirlendi.

Ekipler, şüphelileri telefonla Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına davet etti.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılardan S.D, serbest bırakıldı. A.D, ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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