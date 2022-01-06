Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da tehditle senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da bir kişiye silah tehdidiyle 3 milyon 750 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da bir kişiye silah tehdidiyle 3 milyon 750 bin liralık senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, H.Y, borçlu olduğu İ.A'yı, görüşmek için H.A'nın iş yerine çağırdı.

H.Y, yaklaşık 10 kişilik grupla geldiği adreste İ.A'ya, silah tehdidiyle ve darbederek, 7 parça halinde 3 milyon 750 bin liralık senet imzalattı.

İ.A'nın 500 avro ve yaklaşık 12 gram altınını da alan şüpheliler, 150 bin lira değerindeki aracını da sattırarak parayı İstanbul'daki bir başka kişiye havale ettirdi.

İ.A'nın polise şikayette bulunması üzerine şüphelilerden A.A, Y.D, Y.A, M.A, F.O, O.B, H.İ.B, S.Ş. ile H.A. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Y.D, O.B. ve H.A. tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, firari H.Y'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

 17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (2)- Yeniden

17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (2)- Yeniden

 Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi

Hatay'da çuval içinde, nehrin kıyısına bırakılmış 5 otomatik tabanca ele geçirildi

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title