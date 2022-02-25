Afyonkarahisar'da "tefecilik" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da "tefecilik" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da "tefecilik" operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, mali suçların deşifresi ve tefecilik soruşturması kapsamında bir kişiye ait ikamet, iş yeri ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda yazılı ve ödeme tarihi bulunmayan 7 senet, icra taksiti ödenen evrak ve ödeme sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan G.A. ile İ.T'ye "tefecilik" suçundan adli işlem yapıldı, İ.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık, Karahisar, Güncel, Haberler

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