Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, merkeze bağlı Kışlacık köyünde 2 adres ve 2 araçta yaptığı aramada, boş senetler, ödeme evrakı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ele geçirildi.

Operasyonda, İ.Ç. ve Ö.A, "tefecilik" ile "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.????????

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Haberler

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