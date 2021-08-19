Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan "Mısır akbabası" doğaya salındı
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Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan "Mısır akbabası" doğaya salındı

Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan 'Mısır akbabası' doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Uşak'ta bitkin ve yaralı halde bulunan Mısır akbabası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) yaklaşık 4 aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Uşak'ta bitkin ve yaralı halde bulunan Mısır akbabası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (AKÜREM) yaklaşık 4 aylık tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Uşak kırsalında vatandaşlarca bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince AKÜREM'e getirilen, nesli tehlike altındaki Mısır akbabasının tedavisi tamamlandı.

Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen akbaba, doğa koruma ekipleri ile AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından tekrar Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda doğal yaşam alanına salındı.

Kandır, salımın ardından gazetecilere, Mısır akbabasının Türkiye'nin en küçük akbaba türlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'de kendini gösteren 4 akbaba türünden birinin de Mısır akbabası olduğunu dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"Nisan ayında merkezimize yavruluktan henüz çıkmış şekilde oldukça genç olarak geldi. Rengi daha koyuydu. Bitkinlikle geldi ve kanat kısmından zarar görmüştü. Nisan ayından bu yana kendisinin bakım ve tedavilerini tamamladık. Artık daha erişkin hale geldi. Doğaya dönmeye hazır. Mısır akbabaları nisan ayında ülkemize gelir, ağustos ve eylül ayları içerisinde de kışlamak için Afrika'ya geri dönerler. Ülkemizin bazı bölgelerinde üreme alanları mevcuttur. Üremek için ülkemize gelirler. Kuş gözlemcileri tarafından bu bölgede bu tür akbabaların göründüğü bilgisini aldık ve kendisini bu alana bıraktık."

Kandır, akbabaların doğal alanlarındaki leşleri tüketerek eko sisteme katkı sağladığını vurguladı.

Akbabalara tehditlerin çok fazla olduğunu vurgulayan Kandır, "Özellikle akbabaların zehirlenmesi çok görülüyor. Bunun yanında elektrik direkleri, ateşli silah yaralanmaları ve bazen de rüzgar türbinleri bu canlılar için tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu canlı şu anda koruma altında olan bir tür. Bu nedenle tek bir bireyinin bile doğaya kazandırılması önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan 'Mısır akbabası' doğaya salındı
Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan 'Mısır akbabası' doğaya salındı
Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan 'Mısır akbabası' doğaya salındı
Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan 'Mısır akbabası' doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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